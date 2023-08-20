Создать похожую работу

Сделать макеты 5 платьев . ТЗ:Рейл: 150в*100шПлатье: 55ш*120в Нужно сделать макет платьев вместе с вешалкой. Чтобы мы могли повесить на рейл сразу распечатанную версию с вешалкойТакже нужно сделать «бирки» чтобы мы прикрепили их на рейлВсе цвета ...