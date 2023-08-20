Дизайн настенного календаря

Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Упаковка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно календарь настенный собрать из готовых фото хорошего качества. Сроки на предоставление первых результатов сжатые. Нужно до 24 августа показать первые результаты, что бы успеть к знаковому событию компании. Далее можно в спокойном темпе доделать
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