Дизайн настенного календаря

Дизайн продукцииЗакрыт9 заявок68 просмотров
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Нужно календарь настенный собрать из готовых фото хорошего качества. Сроки на предоставление первых результатов сжатые. Нужно до 24 августа показать первые результаты, что бы успеть к знаковому событию компании. Далее можно в спокойном темпе доделать

4 месяца назад
webdancecolor
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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