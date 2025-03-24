Фотоколлаж

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка2 просмотра

Фотоколлаж. Детали обсудили лично.

Adobe PhotoshopРетушь фотографийСоздание коллажей
месяц назад
stassy-it
46 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
месяц назад
$15
2 дня
Всё чётко по заданию, очень быстро и качественно! Спасибо!
С Анастасией работаю не первый раз. Максимально серьезный подход к делу. Образцовое ТЗ. Буду рад новым проектам. Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
месяц назад
#1
Обработка фотографий