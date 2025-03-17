Фотошоп картинок. Добавить объект на фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт15 заявок116 просмотров

Необходимо грамотно добавить этикетку на картинку, чтобы выглядело правдоподобно. Этикетку и исходные картинки отправлю

Adobe PhotoshopОбработка изображенийОбработка фотографийРедактирование изображенийСоздание картинок
2 месяца назад
guest_1742218191940
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
9 часов назад
19 дней назад
Бекарыс
 
24 года
2 года в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Рейчел
 
24 года
6 лет в сервисе
Была
13 дней назад
месяц назад
Даниил
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Дурбек
 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 отзывов
месяц назад
Максим
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
9 часов назад
2 месяца назад
Игнат
 
24 года
2 года в сервисе
Был
18 дней назад
2 месяца назад
Юлия
 
23 года
2 года в сервисе
Была
9 дней назад
2 месяца назад
Радина
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Была
19 дней назад
2 месяца назад
Вячеслав
 
55 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
30 отзывов(-1)
2 месяца назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
20 часов назад
447 отзывов
2 месяца назад
Александр
 
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
94 отзыва
2 месяца назад
#1
Обработка фотографий
Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
11 часов назад
71 отзыв
2 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
201 отзыв
2 месяца назад
ТОП-5
Обработка фотографий