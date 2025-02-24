Убрать фон

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен3 заявки39 просмотров

Убрать фон с фото, сделать объект с прозрачным фоном в формате png

Обработка изображений
2 месяца назад
boozer2302
Евгений 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Anton_Tom
Антон 
17 лет
2 года в сервисе
Был
18 часов назад
2 месяца назад
$5
1 день
Escrow
Отличная работа, как всегда
Супер!

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
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11 часов назад
71 отзыв
2 месяца назад
Александр
 
39 лет
3 года в сервисе
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5 часов назад
69 отзывов(-1)
2 месяца назад
Anton_Tom
Антон 
17 лет
2 года в сервисе
Был
18 часов назад
2 месяца назад