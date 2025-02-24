Требуется редактирование фотографии на паспорт для ребёнка. Необходимо убрать фон и помехи, устранить тени на лице, а также изменить формат фото на 10x15 см. Результат должен выглядеть естественно и профессионально.
Убрать фон
Убрать фон с фото, сделать объект с прозрачным фоном в формате png
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Требуется профессиональная обработка 60 портретных фотографий в формате RAW. Укажите цену за ретушь и приложите примеры ранее выполненных работ. Задача включает в себя улучшение качества изображений и коррекцию цветовых оттенков.Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо обработать изображение герба, убрав артефакты, такие как бутылек, мотоцикл, маску и таблицу с текстом. Перо нужно уменьшить и перенести к маске. Подготовка изображения должна быть выполнена в высоком качестве для печати.Обработка фотографий10 заявокЗакрытмесяц назад
- $7
Требуется редактирование существующего логотипа. Необходимо добавить одну букву и улучшить качество изображения. Образец логотипа предоставлен для работы.Обработка фотографий23 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется разметить 10,000 фотографий, выделяя людей на изображениях. Обработка осуществляется в специальной программе, где на каждое фото уходит 2-3 секунды. Доступ к программе будет предоставлен.Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
Требуется обработка 5 фотографий в тематике 23 февраля. Необходимо узнать стоимость услуг и время, необходимое для выполнения работы. Пример обработки прилагается.Закрыт2 месяца назад
Необходимо восстановить фотографии с акцентом на сохранение цветового тона. Задача включает в себя обработку изображений для улучшения их качества и визуальной привлекательности.Обработка фотографий11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Задача включает в себя детализирование ИИ-изображения: исправление бороды, пальцев, волос и других недоработок, а также улучшение текстуры кожи. Также возможно создание нового изображения с лицом мужчины на обнаженном теле в позе эмбриона. Требуется высокая детализация и натуральная текстура кожи.Закрыт2 месяца назад
- $5
Требуется обработать фотографию худи, разместив ее на манекене. Необходимо создать реалистичное изображение, которое будет привлекать внимание покупателей.Обработка фотографий14 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо выполнить обработку фотографий, включающую удаление бликов и красных глаз, а также очистку кожи от прыщей и точек. Также требуется убрать фон с изображений.Закрыт3 месяца назад