Ретушь портретных фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт3 заявки58 просмотров

Необходимо обработать 60 портретных фотографий в формате RAW. Интересует цена за ретушь и примеры работ. Пишите в личные сообщения.

Ретушь фотографий
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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