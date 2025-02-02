Редактирование изображений в фотошопе

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Закрыт7 заявок133 просмотра

Нужно в прикрепленном файле Исходник-1 заменить текст в соответстивие с исправлениями Исправления-1, а в файле Исходник-2 в соответстивие с исправлениями Исправления-2

Adobe PhotoshopРедактирование изображений
3 месяца назад
anton-serg79
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