В команду требуется ретушер ювелирных изделий. Основные задачи: ретушь и цветокоррекция изображений, детальная обработка с акцентом на блеск металла и огранку камней, каталожная и рекламная ретушь. Требования: знание Adobe, опыт от 5 лет, опыт с ювелиркой приветствуется, наличие портфолио, внимание к деталям, умение работать в срок. Удалённая работа, достойная оплата, проектная занятость.