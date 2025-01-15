Срочно надо поправить в фотошопе несколько надписей

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт7 заявок55 просмотров

Есть задача, поправить в фотошопе 4 документа, немного изменить несколько надписей, шрифт вроде ареал, а так же убрать немного рукописного текста на них. Сканы в хорошем разрешении и довольно чистые. Сделать надо до завтрашнего утра!

Adobe PhotoshopРедактирование изображений
4 месяца назад
shatkov
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setrid
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setrid
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