Новогодняя открытка

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка11 просмотров

Создать новогоднюю открытку с монтажом объекта (автомобиль). Сделать необходимо сегодня.

Создание иллюстраций
4 месяца назад
stassy-it
46 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад
$10
1 день
Быстро и качественно, понимание задачи с полуслова. Спасибо!
Доволен сотрудничеством с Анастасией. Всё замечательно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад
#1
Обработка фотографий