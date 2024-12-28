Необходима помощь в обработке фотографий с добавлением печатей на указанные файлы. Печати должны быть размещены на первом, втором и третьем файлах, а также обеспечено высокое качество для печати. Важно выполнить задачу срочно, так как требуется для сдачи дневника практики.