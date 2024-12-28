Требуется обработка фотографий для размещения в Instagram-сторис. Исходные фотографии предоставляются. Использование брендовых элементов, таких как логотип и водяной знак, а также добавление текстов, заголовков и хэштегов с указанием шрифтов и стилей.
Усилить цвета на отдельном элементе в фото
Требуется повысить насыщенность и котраст для отдельного элемента на фото. Более подробно опишу исполнителю.
Выбранный исполнитель
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