Усилить цвета на отдельном элементе в фото

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Завершен5 заявок22 просмотра

Требуется повысить насыщенность и котраст для отдельного элемента на фото. Более подробно опишу исполнителю.

Обработка фотографий
4 месяца назад
inturist
Алексей 
52 года
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10 дней назад

Выбранный исполнитель

Retouche
51 год
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2 дня назад
4 месяца назад
$1
1 день
Все великолепно, рекомендую!
Всё отлично! Рекомендую!

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Владислав
 
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Анастасія
 
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4 месяца назад
4 месяца назад
Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад
#1
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Александр
 
56 лет
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4 месяца назад
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