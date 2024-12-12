Дизайнер для карточек wb и ozon

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт7 заявок43 просмотра

Необходим дизайнер для создания нескольких карточек для маркетплейсов wb и ozon.

Задачи включают вырезку и обработку фотографий с целью улучшения их качества.

Стиль карточек уже определен, имеются указания по цветам и шрифтам.

Бюджет ограничен, требуется предоставить портфолио и указать стоимость услуг.

Обработка фотографийСоздание карточек товаров
5 месяцев назад
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