Требуется специалист для обработки 12 фотографий с композом логотипов. Задача включает перекрашивание шаров в белый цвет и нанесение логотипа. Необходим опыт в графическом дизайне и обработке изображений.
Дизайнер для карточек wb и ozon
Необходим дизайнер для создания нескольких карточек для маркетплейсов wb и ozon.
Задачи включают вырезку и обработку фотографий с целью улучшения их качества.
Стиль карточек уже определен, имеются указания по цветам и шрифтам.
Бюджет ограничен, требуется предоставить портфолио и указать стоимость услуг.
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