Требуется создать привлекательное превью для видео на YouTube, посвященного пересказу манхвы. Используйте кадры из манхвы и дополнения с помощью нейросетей. Стиль должен соответствовать оригиналу, с акцентом на эмоциональность и читабельность. Размер изображения: 1280x720 px, формат: JPEG или PNG, вес до 2 МБ. Предпочтение отдается исполнителям, знакомым с популярными тайтлами манхвы.
Обработать фотографии
Необходимо обработать 4 фотографии: убрать тень, сделать их черно-белыми и подогнать под требования которые я отправила ниже. Важно чтобы в фото был четко виден срез донышка и икринки. Сами фото отправлю после выбора Исполнителя. В дополнение нужно одно изображение передать в графическом дизайне.
Технические требования:
Формат JPEG or TIFF
Все изображения должны иметь разрешение 300 точек на дюйм.
Оставьте минимум один пиксель границы (максимум 20 пикселей) для возможности обрезки перед публикацией.
Максимальный размер файла — 2 МБ.
Максимум 1890 x 1890 пикселей.
Выбранный исполнитель
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