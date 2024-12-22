Необходимо обработать 4 фотографии: убрать тень, сделать их черно-белыми и подогнать под требования которые я отправила ниже. Важно чтобы в фото был четко виден срез донышка и икринки. Сами фото отправлю после выбора Исполнителя. В дополнение нужно одно изображение передать в графическом дизайне.

Технические требования:

Формат JPEG or TIFF

Все изображения должны иметь разрешение 300 точек на дюйм.

Оставьте минимум один пиксель границы (максимум 20 пикселей) для возможности обрезки перед публикацией.

Максимальный размер файла — 2 МБ.

Максимум 1890 x 1890 пикселей.