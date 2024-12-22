Обработать фотографии

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Завершен3 заявки44 просмотра

Необходимо обработать 4 фотографии: убрать тень, сделать их черно-белыми и подогнать под требования которые я отправила ниже. Важно чтобы в фото был четко виден срез донышка и икринки. Сами фото отправлю после выбора Исполнителя. В дополнение нужно одно изображение передать в графическом дизайне.

Технические требования:

Формат JPEG or TIFF

Все изображения должны иметь разрешение 300 точек на дюйм.

Оставьте минимум один пиксель границы (максимум 20 пикселей) для возможности обрезки перед публикацией.

Максимальный размер файла — 2 МБ.

Максимум 1890 x 1890 пикселей.

Обработка фотографий
5 месяцев назад
Nataliia17
Наталья 
43 года
7 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

mane_3Design
Мане 
22 года
год в сервисе
Была
29 минут назад
5 месяцев назад
$20
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, качественно обработала фотографии и терпеливо вносила все необходимые правки. Будем и далее сотрудничать по необходимости. Рекомендую!
Спасибо Наталье за сотрудничество. Буду рада в будущем!

Заявки фрилансеров

mane_3Design
Мане 
22 года
год в сервисе
Была
29 минут назад
5 месяцев назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Илья
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Александр
 
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
94 отзыва
5 месяцев назад
#1
Обработка фотографий