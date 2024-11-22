Создание комиксов из фото с костюмами Marvel

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрытнет заявок7 просмотров

Ищу человека, который сможет из фотографии сделать комикс, нанеся на людей костюмы из вселенной Marvel.

Нужен профессиональный подход к работе, опыт с графикой и созданием комиксов приветствуется.

Создание иллюстраций
5 месяцев назад
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