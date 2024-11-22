Требуется внести правки в фотографии с использованием Adobe Photoshop. Задача включает в себя обработку изображений для улучшения качества и внешнего вида. Ожидается профессиональный подход и внимание к деталям.
Создание превью для ютуба
Нужен человек который сможет создавать красивые превью в схожей стилистике для ютуба в фотошопе или любой другой удобной для вас программе на основе исходников предоставленных заказчиком. Основные критерии это работа с текстом, умение правдоподобно вписать объект в окружение, поиск исходников. При соответствии всем требованиям будем рассматривать сотрудничество на постоянной основе. Цену указывайте за одну работу, наличие портфолио приветствуется. Оплата только в гривнах, на украинские банки
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