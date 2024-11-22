Создание превью для ютуба

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт4 заявки88 просмотров

Нужен человек который сможет создавать красивые превью в схожей стилистике для ютуба в фотошопе или любой другой удобной для вас программе на основе исходников предоставленных заказчиком. Основные критерии это работа с текстом, умение правдоподобно вписать объект в окружение, поиск исходников. При соответствии всем требованиям будем рассматривать сотрудничество на постоянной основе. Цену указывайте за одну работу, наличие портфолио приветствуется. Оплата только в гривнах, на украинские банки

Adobe PhotoshopYouTubeСоздание превью
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