Нужна обработка фотографий для рекламы в инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт6 заявок84 просмотра

Привет, нужно обработать фото под рекламу в инстаграм, заделать красивую картинку и чтобы на ней было указано город,телефон и заманчивое описание по типу лучшие быстрые и качественные

Обработка фотографий
5 месяцев назад
guest_1732811743805
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