Необходимо обработать 80-100 фотографий в Photoshop, удалив водяные знаки и заменив надписи на листочках. Требуется внимательность и качественное выполнение работы.
Нужна обработка фотографий для рекламы в инстаграм
Привет, нужно обработать фото под рекламу в инстаграм, заделать красивую картинку и чтобы на ней было указано город,телефон и заманчивое описание по типу лучшие быстрые и качественные
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