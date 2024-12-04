Цель:

Создание привлекательного и запоминающегося превью для видео на YouTube, посвященного пересказу манхвы. Превью должно соответствовать стилю и атмосфере оригинальной манхвы, выделять видео среди конкурентов, а также привлекать внимание целевой аудитории.

Требования к превью:

1. Основной материал:

• Использовать кадры из самой манхвы, включая ключевые сцены или моменты, привлекающие внимание (например, эмоциональные выражения, эпичные моменты).

• Возможно дополнение нейросетями для генерации изображений (например, MidJourney, Stable Diffusion) с целью улучшения качества или добавления дополнительных элементов.

• Допускается замена лиц/деталей с помощью Photoshop для достижения лучшего результата.

2. Стиль и композиция:

• Стиль превью должен быть близок к манхве: яркий, атмосферный, соответствующий оригиналу.

• Легкая сексуализация персонажей допускается (например, акцент на привлекательность героев), но без перехода границ платформенных ограничений.

• Превью должно быть читабельным даже на маленьких экранах.

3. Текст на превью:

• Использовать крупные, легко читаемые шрифты.

4. Атмосфера:

• Подчеркнуть эмоциональность: использовать яркие выражения лиц, контрастные цвета или элементы движения.

5. Формат:

• Размер изображения: 1280x720 px.

• Формат файла: JPEG или PNG.

• Вес файла не более 2 МБ.

6. Пример для ориентира:

• Прикрепленный файл является примером желаемого стиля (сочетание манхвы и доработок с помощью графических редакторов).

Процесс работы:

1. От меня:

• Я отправляю название или ссылку на манхву.

2. От исполнителя:

• Создать превью

• Убедиться, что превью отражает стиль манхвы и соответствует требованиям YouTube.

• Предоставить готовый результат в течение оговоренного срока.

Дополнительные требования:

• Опыт: Предпочтение отдается исполнителям, которые:

• Являются фанатами манхвы.

• Знают и читали большинство популярных тайтлов (например, Solo Leveling, Omniscient Reader’s Viewpoint, Pick Me Up: Infinite Gacha и т.д.).

• Понимают, какие элементы привлекают внимание фанатов манхвы.

• Гибкость: Возможность корректировок по обратной связи (например, изменить цветовую схему или текст).