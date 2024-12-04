Требуется обработка фотографий двух автомобилей. Необходимо наложить одно фото на другое, добавив детали с одного авто на другое, чтобы они стали максимально похожими. Включите шильдики, номера и мелкие элементы. Ракурсы автомобилей немного отличаются, но они на 90% идентичны. Фото предоставлю в личных сообщениях.
Создать превью для видео с пересказом манхвы
Цель:
Создание привлекательного и запоминающегося превью для видео на YouTube, посвященного пересказу манхвы. Превью должно соответствовать стилю и атмосфере оригинальной манхвы, выделять видео среди конкурентов, а также привлекать внимание целевой аудитории.
Требования к превью:
1. Основной материал:
• Использовать кадры из самой манхвы, включая ключевые сцены или моменты, привлекающие внимание (например, эмоциональные выражения, эпичные моменты).
• Возможно дополнение нейросетями для генерации изображений (например, MidJourney, Stable Diffusion) с целью улучшения качества или добавления дополнительных элементов.
• Допускается замена лиц/деталей с помощью Photoshop для достижения лучшего результата.
2. Стиль и композиция:
• Стиль превью должен быть близок к манхве: яркий, атмосферный, соответствующий оригиналу.
• Легкая сексуализация персонажей допускается (например, акцент на привлекательность героев), но без перехода границ платформенных ограничений.
• Превью должно быть читабельным даже на маленьких экранах.
3. Текст на превью:
• Использовать крупные, легко читаемые шрифты.
4. Атмосфера:
• Подчеркнуть эмоциональность: использовать яркие выражения лиц, контрастные цвета или элементы движения.
5. Формат:
• Размер изображения: 1280x720 px.
• Формат файла: JPEG или PNG.
• Вес файла не более 2 МБ.
6. Пример для ориентира:
• Прикрепленный файл является примером желаемого стиля (сочетание манхвы и доработок с помощью графических редакторов).
Процесс работы:
1. От меня:
• Я отправляю название или ссылку на манхву.
2. От исполнителя:
• Создать превью
• Убедиться, что превью отражает стиль манхвы и соответствует требованиям YouTube.
• Предоставить готовый результат в течение оговоренного срока.
Дополнительные требования:
• Опыт: Предпочтение отдается исполнителям, которые:
• Являются фанатами манхвы.
• Знают и читали большинство популярных тайтлов (например, Solo Leveling, Omniscient Reader’s Viewpoint, Pick Me Up: Infinite Gacha и т.д.).
• Понимают, какие элементы привлекают внимание фанатов манхвы.
• Гибкость: Возможность корректировок по обратной связи (например, изменить цветовую схему или текст).
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