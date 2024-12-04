Создать превью для видео с пересказом манхвы

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Закрыт3 заявки70 просмотров

Цель:

Создание привлекательного и запоминающегося превью для видео на YouTube, посвященного пересказу манхвы. Превью должно соответствовать стилю и атмосфере оригинальной манхвы, выделять видео среди конкурентов, а также привлекать внимание целевой аудитории.

Требования к превью:

 1. Основной материал:

 • Использовать кадры из самой манхвы, включая ключевые сцены или моменты, привлекающие внимание (например, эмоциональные выражения, эпичные моменты).

 • Возможно дополнение нейросетями для генерации изображений (например, MidJourney, Stable Diffusion) с целью улучшения качества или добавления дополнительных элементов.

 • Допускается замена лиц/деталей с помощью Photoshop для достижения лучшего результата.

 2. Стиль и композиция:

 • Стиль превью должен быть близок к манхве: яркий, атмосферный, соответствующий оригиналу.

 • Легкая сексуализация персонажей допускается (например, акцент на привлекательность героев), но без перехода границ платформенных ограничений.

 • Превью должно быть читабельным даже на маленьких экранах.

 3. Текст на превью:

 • Использовать крупные, легко читаемые шрифты.

 4. Атмосфера:

 • Подчеркнуть эмоциональность: использовать яркие выражения лиц, контрастные цвета или элементы движения.

 5. Формат:

 • Размер изображения: 1280x720 px.

 • Формат файла: JPEG или PNG.

 • Вес файла не более 2 МБ.

 6. Пример для ориентира:

 • Прикрепленный файл является примером желаемого стиля (сочетание манхвы и доработок с помощью графических редакторов).

Процесс работы:

 1. От меня:

 • Я отправляю название или ссылку на манхву.

 2. От исполнителя:

 • Создать превью

 • Убедиться, что превью отражает стиль манхвы и соответствует требованиям YouTube.

 • Предоставить готовый результат в течение оговоренного срока.

Дополнительные требования:

 • Опыт: Предпочтение отдается исполнителям, которые:

 • Являются фанатами манхвы.

 • Знают и читали большинство популярных тайтлов (например, Solo Leveling, Omniscient Reader’s Viewpoint, Pick Me Up: Infinite Gacha и т.д.).

 • Понимают, какие элементы привлекают внимание фанатов манхвы.

 • Гибкость: Возможность корректировок по обратной связи (например, изменить цветовую схему или текст).

Adobe PhotoshopYouTubeСоздание превью
5 месяцев назад
EugeneManhwa
27 лет
год в сервисе
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месяц назад
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