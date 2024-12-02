Требуется отфотошопить бороду на фотографии. Задача заключается в том, чтобы сделать бороду на первом фото похожей на бороду со второго фото. Необходимо учесть детали и стиль для достижения естественного вида.
Пакетная обработка фотографий
Обработать фотографии согласно тех. заданию
1. Белый фон #FFFFFF
2. Допускается легкая тень под объектом
3. Оцентровать объект
4. Отступы для штуки 10%, для коробов у паковок 15%
5. Цветокоррекция: «Уровни» - баланс яркость-контрастность
6. Усиление резкости: «Умная резкость»:
- эффект: 200%
- радиус: +- 2.5%
- уменьшить шум: 11%
7. Информация (текст) на объектах должны быть четко видны
8. Исправление геометрии объекта если требуется
9. Исправление перспективы объекта если требуется
10. Исправление пересветов\недосветов объекта если требуется
11. Бока объекта лево\право – допускается легкая тень
12. Центральная часть объекта должна быть в меру осветлена
13. Разрешение: 4000х4000px, 300ppi
14. Цветовой режим: sRGB
15. Формат файла для выгрузки: jpg
16. Не сжимать изображения.
Ссылки на примеры фото в файле.
Заявки фрилансеров
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