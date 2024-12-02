Пакетная обработка фотографий

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Закрыт5 заявок49 просмотров

Обработать фотографии согласно тех. заданию

1. Белый фон #FFFFFF

2. Допускается легкая тень под объектом

3. Оцентровать объект

4. Отступы для штуки 10%, для коробов у паковок 15%

5. Цветокоррекция: «Уровни» - баланс яркость-контрастность

6. Усиление резкости: «Умная резкость»:

- эффект: 200%

- радиус: +- 2.5%

- уменьшить шум: 11%

7. Информация (текст) на объектах должны быть четко видны

8. Исправление геометрии объекта если требуется

9. Исправление перспективы объекта если требуется

10. Исправление пересветов\недосветов объекта если требуется

11. Бока объекта лево\право – допускается легкая тень

12. Центральная часть объекта должна быть в меру осветлена

13. Разрешение: 4000х4000px, 300ppi

14. Цветовой режим: sRGB

15. Формат файла для выгрузки: jpg

16. Не сжимать изображения.

Ссылки на примеры фото в файле.

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