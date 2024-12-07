Необхідно відновити стару фотографію шляхом обробки та реставрації. Вкажіть ціну за цю роботу. Очікується якісний результат з урахуванням можливих пошкоджень.
Оформление фотографий товаров
Я ищу дизайнера для оформления фотографий товаров.
У нас есть 20 товаров, и нужно обработать их фото для размещения на маркетплейсах.
Обработка включает цветокоррекцию, ретушь, обрезку и добавление надписей.
Цель - сделать карточку яркой и привлекательной.
Оплата составляет 1000 рублей за главную карточку и 800 рублей за последующие.
Пишите в личные сообщения, я скину анкету для заполнения.
Заявки фрилансеров
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