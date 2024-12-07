Оформление фотографий товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт8 заявок87 просмотров

Я ищу дизайнера для оформления фотографий товаров.

У нас есть 20 товаров, и нужно обработать их фото для размещения на маркетплейсах.

Обработка включает цветокоррекцию, ретушь, обрезку и добавление надписей.

Цель - сделать карточку яркой и привлекательной.

Оплата составляет 1000 рублей за главную карточку и 800 рублей за последующие.

Пишите в личные сообщения, я скину анкету для заполнения.

Обработка фотографийРетушь фотографий
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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