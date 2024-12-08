Требуется обработка 4 фотографий: убрать тень, сделать черно-белыми, подготовить под определенные требования. Важно, чтобы был виден срез донышка и икринки. Также необходимо создать одно графическое изображение. Форматы JPEG или TIFF, разрешение 300 DPI, максимальный размер 2 МБ, размеры до 1890 x 1890 пикселей.
Нужен ретушер фото на удаленку
Я ищу ретушера фото на удаленку.
Требования: уверенное знание Photoshop, опыт работы от года, быстрая скорость работы.
Бесплатное обучение предоставляется.
Приветствуется опыт работы в ретуши ювелирных украшений.
Пишите в ЛС за тестовым заданием.
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