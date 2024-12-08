Нужен ретушер фото на удаленку

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт2 заявки49 просмотров

Я ищу ретушера фото на удаленку.

Требования: уверенное знание Photoshop, опыт работы от года, быстрая скорость работы.

Бесплатное обучение предоставляется.

Приветствуется опыт работы в ретуши ювелирных украшений.

Пишите в ЛС за тестовым заданием.

Adobe PhotoshopРетушь фотографий
5 месяцев назад
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Владислав
 
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