Прибрати дим з фото 25 шт

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Закрыт5 заявок49 просмотров

Є фото на фоні з димом, сайт не пропускає фото такі, з димом на фоні. Потрібно прибрати дим або зробити якось щоб це не виглядало як дим (можливо змінити колір чи щось таке на приклад). У нас 25 таких фото

Обработка фотографийРедактирование изображений
4 месяца назад
guest_16794800331816
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4 месяца назад
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Выбранный исполнитель

Retouche
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2 дня назад
4 месяца назад
$25
2 дня
Замовлення було цікавим. Сподобалося співробітництво з Андрієм. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Retouche
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#1
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Владислав
 
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