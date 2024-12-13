Требуется обработка фотографий двух автомобилей. Необходимо наложить одно фото на другое, добавив детали с одного авто на другое, чтобы они стали максимально похожими. Включите шильдики, номера и мелкие элементы. Ракурсы автомобилей немного отличаются, но они на 90% идентичны. Фото предоставлю в личных сообщениях.