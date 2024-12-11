Ретушер и дизайнер для обработки изображений упаковок лекарств

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт5 заявок44 просмотра

Ищем профессионала по ретуши и дизайну для обработки изображений упаковок лекарств. Задача заключается в создании единого стиля для всех изображений, чтобы они выглядели визуально привлекательно. Также может потребоваться редактирование самой упаковки и поиск новых изображений в интернете.

Обработка изображенийРедактирование изображенийРетушь фотографий
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Дарья
 
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