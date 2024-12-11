Ищем профессионала по ретуши и дизайну для обработки изображений упаковок лекарств. Задача заключается в создании единого стиля для всех изображений, чтобы они выглядели визуально привлекательно. Также может потребоваться редактирование самой упаковки и поиск новых изображений в интернете.