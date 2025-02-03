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Завершен18 заявок190 просмотров

Всего 11 категорий.

Нужно сделать , что бы были на белом фоне они. Или без фона.

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Обработка изображений
3 месяца назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
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Выбранный исполнитель

StickSoon
Игорь 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

Олег
 
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StickSoon
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