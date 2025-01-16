Обработка фотографии

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт13 заявок133 просмотра

Требуется выполнить реставрацию фотографии, восстановив их первоначальный вид и улучшив качество. Необходимо применить профессиональные методы обработки для достижения наилучшего результата.

Обработка фотографий
4 месяца назад
guest_1737050020372
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

mane_3Design
Мане 
22 года
год в сервисе
Была
29 минут назад
4 месяца назад
$5
2 дня
Escrow
Спасибо заказчику за заказ. Было приятно поработать

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mane_3Design
Мане 
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