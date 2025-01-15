Необходимо срочно обработать 4 документа в Photoshop. Требуется изменить несколько надписей, используя шрифт Arial, а также удалить рукописный текст. Сканы имеют хорошее разрешение. Завершить работу нужно до завтрашнего утра.
В фотошопе заменить на документе элемент
В приложении удв нужно заменить роспись на ту , что я дам.
Срок 3 часа.
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