В фотошопе заменить на документе элемент

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт13 заявок110 просмотров

В приложении удв нужно заменить роспись на ту , что я дам.

Срок 3 часа.

Adobe PhotoshopРедактирование изображений
4 месяца назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Михаил
 
37 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Вікторія
 
19 лет
6 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв
3 месяца назад
Кирилл
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Олег
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Иван
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
4 месяца назад
Максим
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Матвій
 
41 год
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Юлия
 
49 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад
Абдулазиз
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Был
21 день назад
4 месяца назад
Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
онлайн
71 отзыв
4 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 минут назад
380 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Александр
 
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
94 отзыва
4 месяца назад
#1
Обработка фотографий