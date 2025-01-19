Требуется обработка фотографий для создания мульдяшных изображений. Необходимо выполнить качественную работу, учитывая стиль и требования к финальному результату.
Выполнить обработку фотографии
Требуется выполнить обработку фотографии (photo.jpg) с добавлением фона для дальнейшего использования в качестве баннера (хедера) на лэндинг.
Пример: example.jpg Можно использовать другие эффекты.
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