Выполнить обработку фотографии

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Завершен5 заявок54 просмотра

Требуется выполнить обработку фотографии (photo.jpg) с добавлением фона для дальнейшего использования в качестве баннера (хедера) на лэндинг.

Пример: example.jpg Можно использовать другие эффекты.

Обработка фотографий
4 месяца назад
yarega
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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Выбранный исполнитель

alex_voityuk
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 месяца назад
$5
1 день
Коммуникация на высшем уровне. Всегда на связи. Заказа выполнил в срок, Спасибо!
Четко формулирует задачи, быстро отвечает на вопросы. Спасибо за сотрудничество.

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