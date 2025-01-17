Требуется иллюстратор с опытом работы графическим дизайнером от 2 лет. Необходимы навыки работы в Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign и Figma. Задачи включают разработку макетов рекламных материалов, таких как буклеты, каталоги и постеры, а также верстку полиграфической продукции и подготовку файлов к печати.