Нужно будет нарисовать несколько картинок для главной страницы сайта: opaeuropa md

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Главный персонаж это лягушка которая ездит на автобусе в разных стран Европы, примеры увидите на нашем сайте.

А сейчас нам нужно сделать более реалистичный вариант.