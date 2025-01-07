Ищу 2д иллюстратора с навыками анимации

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки21 просмотр

В команду требуется 2д иллюстратор для регулярной отрисовки сюжетов с маскотом и в соответствии с брендбуком компании (3-4 иллюстрации в неделю). Все сцены как и сам маскот выполнены в стиле 2д анимационных сериалов - таких как 'Рик и Морти', 'Футурама' и подобные. Также огромным плюсом будет знание базовой анимации и риггинга, так как все иллюстрации необходимо разбивать по слоям для возможности дальнейшего анимирования. Условия обговариваем индивидуально.

Создание иллюстраций
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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