В команду требуется 2д иллюстратор для регулярной отрисовки сюжетов с маскотом и в соответствии с брендбуком компании (3-4 иллюстрации в неделю). Все сцены как и сам маскот выполнены в стиле 2д анимационных сериалов - таких как 'Рик и Морти', 'Футурама' и подобные. Также огромным плюсом будет знание базовой анимации и риггинга, так как все иллюстрации необходимо разбивать по слоям для возможности дальнейшего анимирования. Условия обговариваем индивидуально.