# 1 — $ 200

Нужно нарисовать похожий стикер как на фото 1



Только вместо лица собаки использовать маску (ее лучше нарисовать)

Итоговый результат Человек в костюме в маске с сложенрыми руками ИЛИ в кофте с капюшоном, фон не флаг америки а просто цвет, его поберете сами.



Победителю в конкурсе будет предложена постоянная работа.



Итоговый результат в пнг нужен