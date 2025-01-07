Телеграмм стикеры

$200
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Закрыт10 заявок146 просмотров
#1$200

Нужно нарисовать похожий стикер как на фото 1

Только вместо лица собаки использовать маску (ее лучше нарисовать)

Итоговый результат Человек в костюме в маске с сложенрыми руками ИЛИ в кофте с капюшоном, фон не флаг америки а просто цвет, его поберете сами.

Победителю в конкурсе будет предложена постоянная работа.

Итоговый результат в пнг нужен

TelegramСоздание стикеров
4 месяца назад
guest_1736251708627
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