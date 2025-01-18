Дизайнер для коллажей и обработки медиа в тематике недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт4 заявки38 просмотров

Ищу дизайнера, который сможет создавать коллажи, а также обрабатывать фотографии и видео, связанные с тематикой недвижимости. Ожидаю рассмотреть различные варианты сотрудничества. Пожалуйста, пишите в личные сообщения.

Обработка видеоОбработка изображенийСоздание коллажей
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

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