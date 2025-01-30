Сделать цветокоррекцию около 20 фото

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Закрыт27 заявок107 просмотров

Сделать цветокоррекцию, настройку экспозиции и другую необходимую обработку по улучшению фото, около 20шт

Обработка фотографий
3 месяца назад
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