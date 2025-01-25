Обработка фотографий

В команду требуется ретушер ювелирных изделий для обработки фотографий. Основные задачи: ретушь, цветокоррекция, акцент на блеск металла и огранку камней. Требуется опыт от 5 лет, знание Adobe, наличие портфолио и внимание к деталям. Удалённая работа с достойной оплатой на проектной основе.
Красота
Треба обробити фото, робота не велика
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