Julia_Innovation

Юлия Julia_Innovation

 
34 годаУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 дней назад
Фотограф и ретушер

Привіт!

Дякую, що приділили увагу до мого резюме)

Займаюсь фотографуванням та фотообробкою професійно майже 10 років.

Знімаю:

- Весілля

- Різноманітні свята

- Індивідуальні зйомки

- Зйомки для інтернет-магазинів

Що входить в види обробки:

- Світло- та кольорокорекція

- Звичайна та детальна ретуш: частотне розкладання, прийоми Dodge and Burn

- Обтравлення об'єктів

- Монтаж та ін.

- Роблю гіфкі

Програми, в яких працюю:

- adobe photoshop

... lightroom

... illustrator

... premier pro (невеликий досвід)

Працювала дизайнером фотокниг

Також 4 роки я працювала дизайнером у сфері сувенірної продукції, а саме розробляла макети для чашок, футболок, чохлів та ін.

Зараз суміщую професію ретушера із дизайнером контенту для соц.мереж

Зареєстрована як ФОП, 3 група.

IllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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Отзывы заказчиков
yakovlev_net
Олег 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Убрать шумы с фотографий
Спасибо большое))
Спасибо за сотрудничество! Отличный заказчик!
Ответный отзыв
The_Wolf
Дмитрий 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Обработка фото
Сработано точно в срок. Так же был пред показ конечного результата, отличный специалист
Все отлично - постановка задачи, общение, быстрая оплата, прекрасный заказчик!
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moiseikov
42 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Обработка фото для печати на холсте
Супер!
Замечательный заказчик! Четкое задание, быстрая оплата, спасибо за сотрудничество!) Буду рада пригодится в будущем ;-)
Ответный отзыв
Avrora_13
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Обработать фотографии
Все во время, качественно. Рекомендую.
Все хорошо, заказчик ответственный.
Ответный отзыв
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-1)
$5
10 баллов
9 лет назад
Обработать 51 фото
Все сделано хорошо, рекомендую!
Замечательный заказчик! Четкое ТЗ и мгновенная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Обработка фотографий
6 отзывов
$5/час
от $3от 1 часа
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