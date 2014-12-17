Фотограф и ретушер
Привіт!
Дякую, що приділили увагу до мого резюме)
Займаюсь фотографуванням та фотообробкою професійно майже 10 років.
Знімаю:
- Весілля
- Різноманітні свята
- Індивідуальні зйомки
- Зйомки для інтернет-магазинів
Що входить в види обробки:
- Світло- та кольорокорекція
- Звичайна та детальна ретуш: частотне розкладання, прийоми Dodge and Burn
- Обтравлення об'єктів
- Монтаж та ін.
- Роблю гіфкі
Програми, в яких працюю:
- adobe photoshop
... lightroom
... illustrator
... premier pro (невеликий досвід)
Працювала дизайнером фотокниг
Також 4 роки я працювала дизайнером у сфері сувенірної продукції, а саме розробляла макети для чашок, футболок, чохлів та ін.
Зараз суміщую професію ретушера із дизайнером контенту для соц.мереж
Зареєстрована як ФОП, 3 група.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Ретушування фотонет просмотров
- Обробка фото8 просмотров
- Обробка фото10 просмотров
- Обробка фото21 просмотр
- Обробка фото35 просмотров
- Обробка фото15 просмотров
- Обробка фото25 просмотров
- Ретуш портрету20 просмотров
- Обробка фото51 просмотр
- Обтравка пером и обработка фото45 просмотров
- Ретушь фото45 просмотров
- Обработка фото в стиле Dream Art40 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
5 лет назад
Спасибо большое))
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Отличный заказчик!
$10
10 баллов
5 лет назад
Сработано точно в срок. Так же был пред показ конечного результата, отличный специалист
Ответный отзыв
Все отлично - постановка задачи, общение, быстрая оплата, прекрасный заказчик!
$1
10 баллов
7 лет назад
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Четкое задание, быстрая оплата, спасибо за сотрудничество!) Буду рада пригодится в будущем ;-)
$10
10 баллов
8 лет назад
Все во время, качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все хорошо, заказчик ответственный.
$5
10 баллов
9 лет назад
Все сделано хорошо, рекомендую!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Четкое ТЗ и мгновенная оплата. Рекомендую!
Обработка фотографий
6 отзывов
$5/час
от $3от 1 часа
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