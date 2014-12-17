Фотограф и ретушер

Привіт!

Дякую, що приділили увагу до мого резюме)

Займаюсь фотографуванням та фотообробкою професійно майже 10 років.

Знімаю:

- Весілля

- Різноманітні свята

- Індивідуальні зйомки

- Зйомки для інтернет-магазинів

Що входить в види обробки:

- Світло- та кольорокорекція

- Звичайна та детальна ретуш: частотне розкладання, прийоми Dodge and Burn

- Обтравлення об'єктів

- Монтаж та ін.

- Роблю гіфкі

Програми, в яких працюю:

- adobe photoshop

... lightroom

... illustrator

... premier pro (невеликий досвід)

Працювала дизайнером фотокниг

Також 4 роки я працювала дизайнером у сфері сувенірної продукції, а саме розробляла макети для чашок, футболок, чохлів та ін.

Зараз суміщую професію ретушера із дизайнером контенту для соц.мереж

Зареєстрована як ФОП, 3 група.