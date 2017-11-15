Всем привет, нужен баннер на сайт. [url=http://gaidarforum.ru/]http://gaidarforum.ru/[/url] с сайта нужно совместить логотип и центральную часть картинки с текстом "РОССИЯ И МИР"
- Баннеры7 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, нужно обработать 57 фотографий и сделать из них коллаж для загрузки на yotube , фотограф подвел и качество не очень хорошее ,пример в файлеОбработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Всем привет. Нужно для движка Битрикс придумать код ссылку, ( или как сохранить ссылку) чтобы для новостей делать ссылку на станицу людей упоминающихся в новостях. При этом если меняется шаблон страницы или информация о человеке ссылка ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Все привет, задание простое, немного освежить и причесать 3 логотипа под один размер и вес.Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет, из файла с фото нужно сделать красивое видео на 10 лет организации, подобрать эффекты, музыку. Файл нужен в популярном формате для чтения на компьютере ,телевизореАнимация17 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет. Имеется сайт www.iep.ru Необходимо перенести на новый движок, доработать дизайн. Сайт имеет обширную базу данных: книг, журналов, газет и т.д. Необходимо представить проект для утверждение руководству. Срок для предоставление проект до 24 ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет, есть логотип, http://nefrohelp22.ucoz.com/tmpl/Logo_Pra12.swf нужно его немного переработать ,в кривых к сожалению нет. Делали его очень давно. Нужно оставить только почку как она есть ( с миганием в ней) и изменить надписи.Анимация9 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет, нужна красивая открытка, можно gif с символикой организации с красивым поздравлением к 8 марта. В идеале если оплата по выставленному счетуИллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт6 лет назад
И так, нужно по образцу фото нарисовать троих друзей в стиле симпсоны по указанным местам. Фото людей вышлю отдельно, срок до 17 февраляИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно, чтобы сайт www.iep.ru был на первом месте в яндекс, гугл, майл по ключевому слову ИЭППоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет, возможно здесь есть человек способный помочь. Нужен портрет двух людей в тематике симпсоны для вывода на холст 30/40 по присланной фотографии, срок 2 сутокИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Красивая анимационная открытка к НГ для партнеров, с нашим текстом. [i]Уважаемые Коллеги ![/i][i]Вас[/i] [i]с[/i] [i]Новым[/i] [i]годом[/i] [i]поздравляем всей[/i] [i]душой[/i][i],[/i][i]Желаем [/i] [i]много[/i] [i]счастья[/i] [i]и[/i] [i]любви[/i] [i]большой[/i][i],[/i][i]Пусть[/i] [i]свежий[/i] [i]ветер[/i] [i]всё[/i] [i]плохое[/i] [i]унесёт[/i][i],[/i][i]Пускай[/i] [i]метелица[/i] [i]богатства[/i] [i]наметёт[/i][i],[/i] [i]Чтоб[/i] [i]жили[/i] [i]долго[/i] [i]и[/i] [i]не[/i] [i]знали[/i] [i]бед[/i][i],[/i][i]Успехов[/i] [i]вам[/i] [i]в[/i] [i]труде[/i][i], [/i][i]почёта[/i] [i]и[/i] [i]побед[/i][i],[/i][i]Удачи[/i][i], [/i][i]счастья[/i] [i]и[/i] [i]хороших[/i] [i]новостей[/i][i],[/i][i]Застолья[/i] [i]щедрого[/i][i], [/i][i]желанных[/i] [i]лишь[/i] [i]гостей[/i][i]![/i] [i]С уважением ,[/i][i]Межрегиональная общественная организация Инвалидов Нефрологических и трансплантированных пациентов[/i][i]«НОВАЯ ЖИЗНЬ»[/i] сег Открытка нужна к 18.00 сегодняшнего дняИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем привет. Необходимо создать сайт для общественной организации из имеющихся 3 проектов. Создать нужно на хорошем удобном движке с понятной админ панелью. ( приветствую специалистов по ucoz ) Возможен платный движок. Одна регистрация сайт-форум, простое ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Соеднить в ролик заставки с музыкой и добавить надпись на видео на фоне. Все исходные имеютсяЗавершен6 лет назад
Всем привет, такое задание. Есть видео, на него надо наложить музыку вырезать из готового файла музыкального несколько секунд. Всего нужно 3 видео с разным звуком в начале и конце ролика так же нужно подсократить время заставки. ...Завершен6 лет назад
Всем привет нужно смонтировать видео и фото. Последовательность заставка плавное включение видео потом конечная заставка, проект нужно сделать в течении часа!!! формат для размещения на YoutubeЗавершен6 лет назад
Всем доброго дня. Имеется сайт www.iep.ru Задача стоит обновить дизайн на основе трех цветов ( синий, оранжевый, белый ) так же поработать над логотипом ( файл в приложении)Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем привет. Необходимо создать сайт для общественной организации из имеющихся 3 проектов. Создать нужно на хорошем удобном движке с понятной админ панелью. Возможен платный движок. Одна регистрация сайт-форум, простое добавления материалы любым пользователем, с задержкой ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет нужно из имеющегося рисунка сделать лого хорошего качества, для печати на сувенирной продукцииЛоготипы и Знаки34 заявкиЗакрыт6 лет назад
Органзация ищет на постояноой основе работника, фирму для работы в системе ucoz.ru. Оплата по договору, выставления счета.Управление проектами7 заявокЗакрыт12 лет назад