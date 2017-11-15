The_Wolf

Дмитрий The_Wolf

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Обработка фото

    Добрый день,  нужно обработать 57 фотографий и сделать из них коллаж для загрузки на yotube , фотограф подвел и качество не очень хорошее ,пример в  файле

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Динамическая ссылка на контакт

    Всем привет. Нужно для движка Битрикс  придумать код ссылку,   ( или как сохранить ссылку) чтобы для  новостей делать ссылку на станицу людей  упоминающихся  в новостях.  При этом если меняется шаблон страницы  или информация о человеке  ссылка ...

    Битрикс
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Красивое видео на 10 лет

    Всем привет, из файла с фото нужно сделать красивое видео на 10  лет  организации, подобрать эффекты, музыку.  Файл нужен в популярном формате для чтения на компьютере  ,телевизоре

    Анимация17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Новый движок

    Всем привет. Имеется сайт www.iep.ru Необходимо перенести на новый движок, доработать дизайн. Сайт имеет обширную базу данных: книг, журналов, газет и т.д.    Необходимо представить проект для утверждение руководству.  Срок для предоставление проект до 24 ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Flach-лого

    Всем привет, есть логотип, http://nefrohelp22.ucoz.com/tmpl/Logo_Pra12.swf  нужно его немного переработать ,в кривых к сожалению нет. Делали его очень давно. Нужно оставить только почку как она есть ( с миганием в ней) и изменить   надписи.

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поздравление с 8-марта

    Всем привет, нужна красивая открытка, можно gif  с символикой организации с красивым поздравлением к 8 марта.  В идеале если оплата по  выставленному  счету

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Портрет для друзей

    И так, нужно по образцу фото нарисовать троих друзей в стиле симпсоны по указанным местам. Фото людей вышлю отдельно, срок до 17 февраля

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Фото в стиле симпсоны

    Всем привет, возможно здесь есть  человек способный помочь. Нужен портрет двух людей в тематике симпсоны для вывода на холст 30/40 по присланной фотографии, срок 2 суток

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Новогодняя открытка партнерам

    Красивая анимационная открытка к НГ для партнеров, с нашим текстом.  [i]Уважаемые Коллеги ![/i][i]Вас[/i] [i]с[/i] [i]Новым[/i] [i]годом[/i] [i]поздравляем всей[/i] [i]душой[/i][i],[/i][i]Желаем [/i] [i]много[/i] [i]счастья[/i] [i]и[/i] [i]любви[/i] [i]большой[/i][i],[/i][i]Пусть[/i] [i]свежий[/i] [i]ветер[/i] [i]всё[/i] [i]плохое[/i] [i]унесёт[/i][i],[/i][i]Пускай[/i] [i]метелица[/i] [i]богатства[/i] [i]наметёт[/i][i],[/i] [i]Чтоб[/i] [i]жили[/i] [i]долго[/i] [i]и[/i] [i]не[/i] [i]знали[/i] [i]бед[/i][i],[/i][i]Успехов[/i] [i]вам[/i] [i]в[/i] [i]труде[/i][i], [/i][i]почёта[/i] [i]и[/i] [i]побед[/i][i],[/i][i]Удачи[/i][i], [/i][i]счастья[/i] [i]и[/i] [i]хороших[/i] [i]новостей[/i][i],[/i][i]Застолья[/i] [i]щедрого[/i][i], [/i][i]желанных[/i] [i]лишь[/i] [i]гостей[/i][i]![/i] [i]С уважением ,[/i][i]Межрегиональная общественная организация Инвалидов Нефрологических и трансплантированных пациентов[/i][i]«НОВАЯ ЖИЗНЬ»[/i]  сег Открытка нужна к 18.00 сегодняшнего дня

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта

    Всем привет. Необходимо создать сайт для общественной организации из имеющихся 3 проектов. Создать нужно на хорошем удобном движке с понятной админ панелью.  ( приветствую специалистов по ucoz ) Возможен платный движок. Одна регистрация сайт-форум, простое ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать ролик

    Соеднить в ролик заставки с музыкой и добавить надпись на видео на фоне. Все исходные имеются

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Наложить музыку

    Всем привет, такое задание. Есть видео, на него надо наложить музыку  вырезать из готового файла музыкального несколько секунд.  Всего нужно  3 видео с разным звуком в начале и конце ролика так же нужно подсократить время заставки. ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Монтаж видео и фото

    Всем привет нужно смонтировать видео и фото. Последовательность  заставка плавное включение видео потом конечная заставка, проект нужно сделать в течении часа!!! формат для размещения на Youtube

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип

    Всем доброго дня. Имеется сайт www.iep.ru  Задача стоит обновить дизайн на основе трех цветов ( синий, оранжевый, белый ) так же поработать над логотипом  ( файл в приложении)

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта

    Всем привет. Необходимо создать сайт для общественной организации из имеющихся 3 проектов. Создать нужно на хорошем удобном движке с понятной админ панелью.  Возможен платный движок. Одна регистрация сайт-форум, простое добавления материалы любым пользователем, с задержкой ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип

    Всем привет нужно из имеющегося рисунка сделать лого хорошего качества, для печати на сувенирной продукции

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Julia_Innovation
Юлия 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Обработка фото
Все отлично - постановка задачи, общение, быстрая оплата, прекрасный заказчик!
Сработано точно в срок. Так же был пред показ конечного результата, отличный специалист
Ответный отзыв
IFgeny
38 летИндонезия
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Изменение логотипа
Все отлично, оперативно и понятно
Быстрая и качественная работа
Ответный отзыв
mastiks
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$16
10 баллов
6 лет назад
Портрет для друзей
Все замечательно - работа, коннект, оплата... Рекомендую (хотя жаль делиться))
Прекрасная работа ,все в срок и качественно
Ответный отзыв
mastiks
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Фото в стиле симпсоны
Хороший заказчик, интересная работа!
Все отлично сработанно, работа была сделана отлично, в процессе были уточнения по ТЗ, что привело к великолепному результату.
Ответный отзыв
Sergey11052007
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Создать ролик
Всё чётко без лишних вопросов. Благодарю!
Все прекрасно быстро даже немного красивее имеющиеся исходники
Ответный отзыв