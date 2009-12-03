Изменение логотипа

Уважаемые дизайнеры, Необходимо нарисовать логотип для небольшой консьерж-компании "Marina Andreeva. Conciergerie Privee". Логотип будет состоять из виньетки ( см. грубый рисунок в приложении) - буквы М и А, под ними должна быть расположена надпись Marina Andreeva ...