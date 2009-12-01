Разработка фирменного стиля

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт19 заявок392 просмотра
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Требуется разработка фирменного стиля - лого, бланк, визитка, конверт, папка, cd.

Насколько я понимаю, сложность в лого. Остальное в том же стиле.

Требования в приложении.

Возможен полет фантазии вне зависимости от требований.

Стоимость данной части проекта - 30$.

Если вы хотите более 30$ заявка будет отвергнута. К сожалению, есть четкий бюджет, компания для которой делается фир.стиль мелкая.

Прототип нужно подготовить завтра 3.12.09 к 12-00 по м.в. Пробуйте.

14 лет назад
LAYAN_DAVID
Лаян 
44 годаСША
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
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