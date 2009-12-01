Требуется разработка фирменного стиля - лого, бланк, визитка, конверт, папка, cd.

Насколько я понимаю, сложность в лого. Остальное в том же стиле.

Требования в приложении.

Возможен полет фантазии вне зависимости от требований.

Стоимость данной части проекта - 30$.

Если вы хотите более 30$ заявка будет отвергнута. К сожалению, есть четкий бюджет, компания для которой делается фир.стиль мелкая.

Прототип нужно подготовить завтра 3.12.09 к 12-00 по м.в. Пробуйте.