Изготовление логотипа для сайта ИТ компании

Необходимо: графический знак. Цвета: строго 2 цвета, без полутонов и переливов + без теней, отражений и тюдю (ю - это точка) Название компании: ООО "Компьютерные сети"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания "БыстрОфис" занимается комплексным обустройством офисов под ключ (проектирование, дизайн помещения, мебель, ЛВС, ИТ-техника). Требуется изготовить логотип для сайта, символизирующий скорость выполнения и беззаботность для заказчика.
Примеры (не обязательно их придерживаться, возможно Ваш вариант понравится больше):
Карандаш с надписью БыстрОфис (БО), рисующий план комнаты, слетающаяся мебель, кран, опускающий в комнату стол со стоящим компьютером, стол с компьютером спускающийся на парашюте и т.п. Возможно просто каким-то образом обозначить скорость, движение, созидание. Шрифт полностью на усмотрение дизайнера, но хотелось бы что бы буквы были более строгими. Работа должна быть выполнена в векторе в ч/б и цветном вариантах. Полноразмерный образец в jpeg.
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