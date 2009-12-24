Изготовление логотипа для сайта ИТ компании

$25
Логотипы и ЗнакиЗавершен36 заявок1727 просмотров
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#1$

Компания "БыстрОфис" занимается комплексным обустройством офисов под ключ (проектирование, дизайн помещения, мебель, ЛВС, ИТ-техника). Требуется изготовить логотип для сайта, символизирующий скорость выполнения и беззаботность для заказчика.

Примеры (не обязательно их придерживаться, возможно Ваш вариант понравится больше):

Карандаш с надписью БыстрОфис (БО), рисующий план комнаты, слетающаяся мебель, кран, опускающий в комнату стол со стоящим компьютером, стол с компьютером спускающийся на парашюте и т.п. Возможно просто каким-то образом обозначить скорость, движение, созидание. Шрифт полностью на усмотрение дизайнера, но хотелось бы что бы буквы были более строгими. Работа должна быть выполнена в векторе в ч/б и цветном вариантах. Полноразмерный образец в jpeg.

14 лет назад
DenisKoP
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Победитель конкурса
sanekts
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
Александр предложил замечательный вариант логотипа, который понравился всей группе. Почувствовал и графически изобразил основную идею нашей компании. Оперативно реагировал на все просьбы и дополнения к проекту. Спасибо большое за отличную работу!
Отличный заказчик с четким подходом к проекту. Было приятно работать с Денисом! Всем рекомендую!
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sanekts
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
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