Рад Вас видеть на моей страничке!

Работаю контент-менеджером и периодически участвую в конкурсах по созданию логотипов. Опыт работы по наполнению сайтов: 6 лет, по созданию логотипов: 3 года.

Основной работой было наполнение интернет-магазина электроники, затем ставшего интернет-гипермаркетом, но кризис вынудил вновь вернуться к поиску работы.

Работал в должности старший менеджер департамента контента, в последнее время занимался обработкой прайс-листов (привязка наименований из прайсов поставщиков к товарам магазина, проверка и корректировка таких привязок, сделанных другими).

Ищу стабильную работу в сфере наполнения сайтов или в сфере обработки прайс-листов. Пока не найду готов работать по проектам.

Буду рад Вашим обращениям и рассмотрю любую работу, которую Вы предложите в сфере моей компетенции. Буду рад постоянному и плодотворному сотрудничеству!