Рад Вас видеть на моей страничке!
Работаю контент-менеджером и периодически участвую в конкурсах по созданию логотипов. Опыт работы по наполнению сайтов: 6 лет, по созданию логотипов: 3 года.
Основной работой было наполнение интернет-магазина электроники, затем ставшего интернет-гипермаркетом, но кризис вынудил вновь вернуться к поиску работы.
Работал в должности старший менеджер департамента контента, в последнее время занимался обработкой прайс-листов (привязка наименований из прайсов поставщиков к товарам магазина, проверка и корректировка таких привязок, сделанных другими).
Ищу стабильную работу в сфере наполнения сайтов или в сфере обработки прайс-листов. Пока не найду готов работать по проектам.
Буду рад Вашим обращениям и рассмотрю любую работу, которую Вы предложите в сфере моей компетенции. Буду рад постоянному и плодотворному сотрудничеству!
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