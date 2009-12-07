sanekts

Александр sanekts

 
40 летРоссия/Волгоград
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Рад Вас видеть на моей страничке!

Работаю контент-менеджером и периодически участвую в конкурсах по созданию логотипов. Опыт работы по наполнению сайтов: 6 лет, по созданию логотипов: 3 года.

Основной работой было наполнение интернет-магазина электроники, затем ставшего интернет-гипермаркетом, но кризис вынудил вновь вернуться к поиску работы.

Работал в должности старший менеджер департамента контента, в последнее время занимался обработкой прайс-листов (привязка наименований из прайсов поставщиков к товарам магазина, проверка и корректировка таких привязок, сделанных другими).

Ищу стабильную работу в сфере наполнения сайтов или в сфере обработки прайс-листов. Пока не найду готов работать по проектам.

Буду рад Вашим обращениям и рассмотрю любую работу, которую Вы предложите в сфере моей компетенции. Буду рад постоянному и плодотворному сотрудничеству!

Наполнение интернет магазина
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Отзывы заказчиков
DenisKoP
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Изготовление логотипа для сайта ИТ компании
Александр предложил замечательный вариант логотипа, который понравился всей группе. Почувствовал и графически изобразил основную идею нашей компании. Оперативно реагировал на все просьбы и дополнения к проекту. Спасибо большое за отличную работу!
Отличный заказчик с четким подходом к проекту. Было приятно работать с Денисом! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Zemagr007
Мансур 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать ласточку, кормящую птенцов в гнезде
Хорошая, качественная работа. Все понимает с полуслова. В общем, приятно было поработать с таким человеком!
Было очень приятно работать! Четко сформулированное задание, четкие указания по доработкам, приятное общение, оплата в срок! Всем рекомендую!!!
Ответный отзыв
Denisse
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
МАГУ Молодежная Академия Гармонии и Успеха
Александр в сотрудничестве: быстр как спринтер, Мы только подумали, а он уже сделал внимателен и деловит, мастер своего дела, заряжен на успех, и его работы так же заразительны и успешны СПАСИБО, Тебе Александр Денис Разумовский
Было приятно работать с Денисом, отличный заказчик! Четко формулирует задачу, приятен в общении, адекватен на все 100%. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
wmz
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов
$50
10 баллов
14 лет назад
Создание лого
Отличное лого. моментальное исполнение. доволен на 100%
Очень хороший заказчик, было приятно работать! Оплата в срок, рекомендую всем!
Ответный отзыв
tymkivmyroslav
Мирослав 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Логотип
Спасибо за роботу! Старательный, пунктуальный молодой человек. Так держать! Сделал красивый логотип транспортного сайта www.tm-trans.com Рекомендую.
Было приятно работать! Четко знает чего хочет, оплата своевременно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
4 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга