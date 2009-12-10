Нарисовать ласточку, кормящую птенцов в гнезде

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок911 просмотров
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#1$

Необходим рисунок в векторе, что-то похожее на логотип nestle.

Оплата после представления хотя бы примерного эскиза.

14 лет назад
Zemagr007
Мансур 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победитель конкурса
sanekts
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
Хорошая, качественная работа. Все понимает с полуслова. В общем, приятно было поработать с таким человеком!
Было очень приятно работать! Четко сформулированное задание, четкие указания по доработкам, приятное общение, оплата в срок! Всем рекомендую!!!
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sanekts
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
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