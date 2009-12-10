Нарисовать ласточку, кормящую птенцов в гнезде

Нужен специалист с векторной графики (знание Corel обьязательно). Нужно будет выполнять ряд робот с векторными рисунками. Но для начала нужно будет перевести некоторые рисунки в пиктограми под дизайн сайта. (тоесть на сайте zamki.com.ua есть две линейки категорий ...