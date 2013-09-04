Доделать 2 схемы проезда по шаблону

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки298 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1й адрес:

Россия, 117420, г. Москва ул. Намёткина, д. 9

2й адрес:

Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42

На схеме должны быть обозначены пути подъезда к офису на авто.

Во вложении есть готовые наработки нужно исправить следующее:

Доработки по картам:

По второй карте:

1. основные дороги шире на обоих

2. ёлочки на второй карте с другой стороны

По первой карте:

1. на первой 6к1 сделать больше и подправить форму (см. вид со

спутника)

2. написать на нём фитнесс-клуб World Class

3. 10с1 и 14 между ними небоскрёб ПЛАЗА

4. всё укрупнить в масштабе, по 14 дом можно всё обрезать

5. 9, 11 ТЦ, 6к1 дома увеличить

6. на карте со спутника видны пропорции домов и дорого - профсоюзную

(6 полос)

и наметкина (4 полосы) сделать в масштабе примерном.

14 лет назад
9998494
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
poeme
Леся 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Всё OK. Работа выполнена хорошо.
Хороший заказчик
  • Похожие заказы

  • Отрисовать карту расположения для стр.Контакты

    $10

    ! ЭТО КОНКУРС На страницу контакты нужна карта расположения нашего офиса. Размер: длина 800, высота 577 точек Нужно рисовать с путем следования, светофорами, указателями и т.д.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать картинку на планшете или в векторе

    $100

    Нужно нарисовать пейзаж на планшете, сюжет: корабль на фоне замка. Исходные фото (каким должен быть профиль кораблика и какой конкрентно замок) - во вложении, в архиве NY2010 и "Выборг". Тональность должна быть позитивная (картинка будет ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отрисовать в векторе здание

    Необходимо отрисовать в векторе здание, которое должно быть похоже на отечественный пансионат (гостиницу). Три этажа, второй и третий с балконами. Выполнено должно быть в трехмерном виде. Бюджет 8 USD

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Иллюстрации к книге

    $500

    Нужно сделать иллюстрации к книге для подростков (спорт, отдых, развлечения). Соответственно, рисунки должны быть современные, интересные.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Различные черно-белые контурные картинки и надписи

    Нужны Различные черно-белые контурные картинки и надписи. желательно вектор, но и jpeg от 2500 пикселей пойдет. нужны ваши картинки, а не клипарт из инета. тематика любая, но сейчас впринципе больше нада новогодняя. любые симпатишные деды морозы и ...

    Иллюстрации и Рисунки27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Персонаж - иллюстрация для текстов сайта, логотип

    $50

    Здравствуйте! Нужно нарисовать персонаж для сайта Студии Контента - http://kontenta.ru Это должен быть примитивный зеленый (или другого цвета - под цвет сайта) человечек (не инопланетянин XD ), ручки-ножки буквально по несколько штришков (как дети в младших классах ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать зеленого тигра на снегу

    $50

    Задание: нарисовать бело-зеленого тигра на снегу возможно с добавление новогодней тематики + добавить в снег пластиковое окно! изображение для наружной рекламы (широкоформатное). срок желательно в течение нескольких часов

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание анимационного персонажа

    Персонаж 2д, векторный, предполагается дальнейшая его флеш-анимация. Персонаж (ы) – реальные люди, поэтому должно сохраняться очевидной сходство, в карикатурном стиле В ответе на проект укажите, пожалуйста, ссылки на работы, удовлетворяющие сабжу проекта и стоимость ваших услуг за ...

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно подправить фон

    Есть фон нарисованный в Illustrator-е, но нужно его немного подправить, т.к. с Мешами не особо дружу, а нужно сделать так, чтобы не было четко выраженной синей полоски на стыке. Цвета менять нельзя категорично. Я ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад