Доделать 2 схемы проезда по шаблону

! ЭТО КОНКУРС На страницу контакты нужна карта расположения нашего офиса. Размер: длина 800, высота 577 точек Нужно рисовать с путем следования, светофорами, указателями и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1й адрес:
Россия, 117420, г. Москва ул. Намёткина, д. 9
2й адрес:
Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42
На схеме должны быть обозначены пути подъезда к офису на авто.
Во вложении есть готовые наработки нужно исправить следующее:
Доработки по картам:
По второй карте:
1. основные дороги шире на обоих
2. ёлочки на второй карте с другой стороны
По первой карте:
1. на первой 6к1 сделать больше и подправить форму (см. вид со
спутника)
2. написать на нём фитнесс-клуб World Class
3. 10с1 и 14 между ними небоскрёб ПЛАЗА
4. всё укрупнить в масштабе, по 14 дом можно всё обрезать
5. 9, 11 ТЦ, 6к1 дома увеличить
6. на карте со спутника видны пропорции домов и дорого - профсоюзную
(6 полос)
и наметкина (4 полосы) сделать в масштабе примерном.
- Похожие заказы
- $10Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нужно нарисовать пейзаж на планшете, сюжет: корабль на фоне замка. Исходные фото (каким должен быть профиль кораблика и какой конкрентно замок) - во вложении, в архиве NY2010 и "Выборг". Тональность должна быть позитивная (картинка будет ...Завершен14 лет назад
Необходимо отрисовать в векторе здание, которое должно быть похоже на отечественный пансионат (гостиницу). Три этажа, второй и третий с балконами. Выполнено должно быть в трехмерном виде. Бюджет 8 USDИллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт14 лет назад
Анфас, ~400x400, уровень исполнения как в аттаче. Жду предложений.Завершен14 лет назад
- $500
Нужно сделать иллюстрации к книге для подростков (спорт, отдых, развлечения). Соответственно, рисунки должны быть современные, интересные.Завершен14 лет назад
Нужны Различные черно-белые контурные картинки и надписи. желательно вектор, но и jpeg от 2500 пикселей пойдет. нужны ваши картинки, а не клипарт из инета. тематика любая, но сейчас впринципе больше нада новогодняя. любые симпатишные деды морозы и ...Иллюстрации и Рисунки27 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно нарисовать персонаж для сайта Студии Контента - http://kontenta.ru Это должен быть примитивный зеленый (или другого цвета - под цвет сайта) человечек (не инопланетянин XD ), ручки-ножки буквально по несколько штришков (как дети в младших классах ...Завершен14 лет назад
- $50
Задание: нарисовать бело-зеленого тигра на снегу возможно с добавление новогодней тематики + добавить в снег пластиковое окно! изображение для наружной рекламы (широкоформатное). срок желательно в течение нескольких часовЗакрыт14 лет назад
Персонаж 2д, векторный, предполагается дальнейшая его флеш-анимация. Персонаж (ы) – реальные люди, поэтому должно сохраняться очевидной сходство, в карикатурном стиле В ответе на проект укажите, пожалуйста, ссылки на работы, удовлетворяющие сабжу проекта и стоимость ваших услуг за ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть фон нарисованный в Illustrator-е, но нужно его немного подправить, т.к. с Мешами не особо дружу, а нужно сделать так, чтобы не было четко выраженной синей полоски на стыке. Цвета менять нельзя категорично. Я ...Завершен14 лет назад