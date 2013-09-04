Доделать 2 схемы проезда по шаблону

1й адрес:

Россия, 117420, г. Москва ул. Намёткина, д. 9

2й адрес:

Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42

На схеме должны быть обозначены пути подъезда к офису на авто.

Во вложении есть готовые наработки нужно исправить следующее:

Доработки по картам:

По второй карте:

1. основные дороги шире на обоих

2. ёлочки на второй карте с другой стороны

По первой карте:

1. на первой 6к1 сделать больше и подправить форму (см. вид со

спутника)

2. написать на нём фитнесс-клуб World Class

3. 10с1 и 14 между ними небоскрёб ПЛАЗА

4. всё укрупнить в масштабе, по 14 дом можно всё обрезать

5. 9, 11 ТЦ, 6к1 дома увеличить

6. на карте со спутника видны пропорции домов и дорого - профсоюзную

(6 полос)

и наметкина (4 полосы) сделать в масштабе примерном.