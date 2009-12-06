Нужно подправить фон

Есть фон нарисованный в Illustrator-е, но нужно его немного подправить, т.к. с Мешами не особо дружу, а нужно сделать так, чтобы не было четко выраженной синей полоски на стыке. Цвета менять нельзя категорично. Я думаю это работа на пару минут. Фон прикрепляю.

Сделать нужно очень срочно )

Обязательно указывайте сроки и цены.

Спасибо ))))