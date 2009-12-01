Арт кольцо

$15
Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок341 просмотр
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Нужно нарисовать колечко в 2х размерах 200х200 и 35х35 в формате PNG. До завтрашней ночи .

14 лет назад
mestik
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
razmikpashikyan
Размик 
33 годаАрмения
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
$10
1 день
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