Нарисовать имеющийся сюжет с имеющимся героем

НЕОБХОДИМ ХУДОЖНИК ИЗ МИНСКА с возможностью постоянного дальнейшего сотрудничества!

Предлягается пробная работа - нарисовать имеющийся сюжет с имеющимся мультяшным героем. Сюжет оформлен неумелой рукой в приложении. Основные моменты композиции:

1 - Персонаж (кот) сидит на кресле перед столом с компьютером в большом удивлении от происходящего (приоткрыт рот, вытаращенные глаза, глаза вылазят из орбит,...)

2 - Из монитора выпадают (вылазят, выскакивают,...) шкафы, столы, диваны, стулья (ассортимент любого мебельного магазина)

3 - Кот одну руку держит на клавиатуре, а другую на НАСТОЯЩЕЙ мыши. Главное - сделать мышь прикольной и запоминающейся - это изюминка всего сюжета!

4 - Кроме кота цвета на выбор исполнителя; предпочтение ярким цветам!

Результат должен будет представлен в любом векторном формате. Требуется чёткая техническая прорисовка.

*Возможно творчество и добавление других элементов и деталей не привлекающих излишнего внимания и не меняющих общую стилистику.

Проект будет отдан исполнителю с адекватным соотношением Цена/Качество Портфолио/Срок.

Ждём Ваших предложений!