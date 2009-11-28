Задачи для иллюстратора

Иллюстрации и РисункиЗакрытнет заявок466 просмотров
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Здравствуйте.

Нам необходим иллюстратор для выполнения ряда задач.

Есть черновой скетч+ концепция, который нужно доотрисовывать

Подробнее о проекте в приложении

Требования:

-опыт работы не менее 2-х лет

- возможность всегда с вами связаться

- адекватность, креативность и серьёзность

ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ ЕСЛИ:

- вы просто хотите попробовать

- вы начинающий иллюстратор

- вы редко бываете доступны по icq, skype или моб

Оставляйте свои предложения и контакты для связи.

14 лет назад
saniushka
40 летМолдова
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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