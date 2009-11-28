Задачи для иллюстратора

ПЕРЕПИСКА ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПОЧТУ, пжл.!!! [email protected] Уже делали на этом сайте. Теперь немогу найти файлы. Придется сделать еще раз. В общем, на двух полосах нужно продемонстрировать с изображениями и комментариями, "что, зачем, куда нажимаем" в фотошопе, ...