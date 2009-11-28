Задачи для иллюстратора

Нужно отрисовать в векторе логотип промо-группы FRESH-TRESH (организация вечеринок). нужно 2 варианта: 1. В цвете для баннера 2. Черно-белый -не градации серого! (для флаеров и печатей) ----------- Моя идея: Стакан с апельсиновым фрешем на край ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нам необходим иллюстратор для выполнения ряда задач.
Есть черновой скетч+ концепция, который нужно доотрисовывать
Подробнее о проекте в приложении
Требования:
-опыт работы не менее 2-х лет
- возможность всегда с вами связаться
- адекватность, креативность и серьёзность
ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ ЕСЛИ:
- вы просто хотите попробовать
- вы начинающий иллюстратор
- вы редко бываете доступны по icq, skype или моб
Оставляйте свои предложения и контакты для связи.
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