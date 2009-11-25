Разработать картинку для сайта

Иллюстрации и РисункиЗакрыт14 заявок235 просмотров
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Для сайта разработать картинку по стилю существующей на сайте http://kudowear.ru/.

фотографию спортсмена на передний план предоставим. на заднем плане: города Москва и Токио. бюджет 500 руб. Предоплата 50%.

14 лет назад
freepr11
Татьяна 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад