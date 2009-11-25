Апокалиптический пейзаж в стиле фэнтези

$100
Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок656 просмотров
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Нужно нарисовать пейзаж - темное, зимнее озеро, горы, сквозь потрескавшийся лед светится лава, язычки пламени. В середине озера - светящийся столб, воронка энергии, маленькая ладья в светящемся шаре. Молнии на небе. Картинка на первую страницу сайта. Нужен человек, имеющий опыт в рисунках фэнтези/фантастических мирах. Шлите примеры работ.

Далее, страница будет анимирована, снежинки, пламя, лава. Пока нужна графика.

Эскиз в приложении.

14 лет назад
Uraken
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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