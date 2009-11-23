Нарисовать пульт управления ТВ

Требуется художник, чтобы нарисовать пульт управления (remote control). Во вложении наброски карандашом, это как-бы направление мысли. Кнопки должны быть достаточно большими, чтобы внутри них уместились надписи. Цветовая гамма: 1. кнопки металликом, надписи на кнопках черным, фон серый; 2. фон рыжий, кнопки синим, буквы белым; 3 на ваш вкус. В Инете можно найти довольно много интересных решений для пультов управления ТВ, контуры каких-то кнопок можно заимствовать, но каждая кнопка будет содержать текстовую надпись.