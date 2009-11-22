Обрисовать фото

Требуется создание каталога. Образец страницы во вложении. В каталоге 8-10 страниц подобного плана.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Из фото (~800x600) должна получиться картинка.
Фото не очень хорошего качество, потребуется дорисовка.
Ссылку на портфолио, стоимость и сроки.
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